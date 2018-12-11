ناشط صومالي يعلق على الاعتقال التعسفي لرئيس مجلس الشعب.. فيديو

علق ناشط صومالي على الإعتقال التعسفي الذي شنه النظام بحق رئيس مجلس الشعب الصومالي محمد مرسل شيخ عبدالرحمن.

وقال: "هذا هو تعامل الرئيس السابق حسن شيخ محمود باقتراح إسقاطه تعامل بالهدوء والسكينة والطمأنينة والثقافة، والثقة بالنفس وقال لكم الحق وهذه الوسيلة الوحيدة للحكم الرشيد وديموقراطية".

وأضاف: "أما فرماجو فأمر الجيش وقوات الأمن علي وضع الاقامه الجبرية بالرئيس مجلس النواب فالنظام الحاكم نظام ديكتاتوري".

وكان قد أكد النائب بمجلس الشعب الصومالي خليف عبدي عمر قيام جهات أمنية مجهولة باعتقال رئيس مجلس الشعب الصومالي محمد مرسل شيخ عبدالرحمن، يوم أمس.

وقال عمر، إنه تم وضع رئيس مجلس الشعب تحت الإقامة الجبرية ومنعه من الوصول إلى مبنى مجلس الشعب بالعاصمة الصومالية مقديشو.

وكشفت مصادر صحفية، أن المجموعة التي أصدرت قرار وضع رئيس مجلس الشعب تحت الإقامة الجبرية تتبع المجموعات الأمنية التابعة للرئيس محمد عبدالله فرماجو، وعميل قطر فهد الياسين.

وتأتي هذه التطورات عقب رفض رئيس المجلس ونقضه قرار حل اللجنة المالية في مجلس الشعب، والتي كشفت تقاريرها عن فساد مسؤولين سياسيين بحكومة فرماجو وتبديدهم لما يقارب 42 مليون دولار، واستلام رئيس المجلس، أمس، مقترحاً من 92 نائباً برلمانياً يدعو لمساءلة الرئيس فرماجو وحجب الثقة عنه.