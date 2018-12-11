شكرا لقرائتكم "المفوضية" تتوقع عودة 250 ألف لاجئ سوري لبلدهم في 2019 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أفاد مسؤول كبير بمفوضية شؤون اللاجئين أن المفوضية تتوقع عودة ما يصل إلى 250 ألف لاجئ سوري لبلادهم مع حلول عام 2019.
وأكد المسؤول أن كثيرا من اللاجئين السوريين يواجهون مشاكل في الوثائق والملكية.
ونوّه إلى أن هذه المشاكل هي التي تعرقل عودة اللاجئين إلى سوريا.
وأشار المسؤول إلى أنه لا بد لحكومة النظام في سوريا أن تزيل هذه العقبات.
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