شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان يزور رئيس برلمانية "حماة الوطن" بالمستشفى بعد تعرضه لوعكة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زار الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، النائب اللواء محمد أسامة أبو المجد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، بإحدى المستشفيات، برفقة المستشار أحمد سعد الدين الأمين العام لمجلس النواب، وذلك بعدما تعرض النائب أمس الأول الأحد ، لنوبة سكر وهبوط مفاجئ أثناء تواجده فى مجلس النواب، تسببت فى فقدانه الوعى.
وعلى الفور تم نقل النائب اللواء محمد أسامة أبو المجد لعيادة مجلس النواب لتلقى الإسعافات الأولية قبل أن يتم نقله فى سيارة إسعاف مُجهزة إلى إحدى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم.
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