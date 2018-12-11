شكرا لقرائتكم خبر عن وزير قطاع الأعمال: نتائج خطة تطوير الشركات ستظهر بالربع الأول من 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن نتائج تنفيذ خطة تطوير الشركات الخاسرة والمتعثرة ستظهر فى الربع الأول من عام 2019.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة فى مجلس النواب، برئاسة جبالى المراغى، اليوم، وردا على ما أثير، بشأن وجود العديد من الخطط التى طرحها وزراء قطاع الأعمال، إلا أنه لا توجد أى نتائج ملموسة على أرض الواقع، حيث رد الوزير، قائلا: "أنا إيه مشكلتى فى اللى لم ينفذ، ذنبى ايه".

وتابع وزير قطاع الأعمال حديثه: "أنا قدمت خطتى لكافة الجهات، بداية من رئيس الجمهورية وكذلك مجلس الوزراء، وهناك متابعة مستمرة بشأن كل ما يتم من تحركات فى هذا الشأن أولا بأول، من خلال المتابعة مع كافة الشركات المعنية بخطة التطوير".

وحول ما أثاره النائب محمد وهب الله، عن أحوال وأوضاع العمال فى هذه الشركات، أكد الوزير أن العمال مظلومين، ولكن مع خطة التطوير لن تكون هناك أى تأثيرات سلبية عليهم.