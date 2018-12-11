شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أفريقية النواب: زيارات الرئيس السيسى للدول الأفريقية سنري ثمارها قريباً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، إن زيارات الرئيس عبد الفتاح السيسي الهامة إلي دول القارة الأفريقية، والتي تصل إلي نحو 35% من زيارته الخارجية، تعد بمثابة طرق للأبواب، وبابا لفتح جسور تواصل جديدة داخل القارة الأفريقية، لافتاً إلي أن هذه الزيارات سنري ثمارها قريباً.

وجاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الأفريقية برئاسة النائب طارق رضوان بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والسفير حمدي لوزا نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية والسفير أحمد شاهين أمين عام الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية ورؤساء الاتحادات الرياضية، وذلك لمناقشة رؤية وخطة وزارة الشباب والرياضة في الشأن الأفريقي وسبل تنمية التعاون الرياضي مع الدول الأفريقية.

وأضاف رضوان، أن كثير من الزيارات التي قام بها الرئيس السيسي إلي الدول الأفريقية تعد هي الأولي من رئيس مصري إليها خلال ما يقرب من 30 عاماً، مما كان لها أثراً كبيراً.

ولفت رئيس لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، إلي أن اللجنة شديدة الحرص علي تعزيز التوجة المصرى نحو القارة السمراء، مشيراً إلي أن "أفريقيا" ليست مجرد مسمي إلي اللجنة لكن الـ(18) نائب باللجنة يعتبرونها بمثابة لقب العائلة لهم.

في سياق متصل، استعرض ممثلو وزارة الشباب الخطة المتكاملة نحو تعزيز التوجة المصري إلي أفريقيا، الشق الأول منها في مجال الاحتفالات والمهرجانات والأنشطة التراثية، مثل مهرجان الفنون التعبيرية والتراثية للشباب الأفريقي، سفينة النيل للشباب الأفريقي، تجمعنا قارة الاحتفال بيوم أفريقيا، أوسكار الابداع الأفريقي، أولمبياد الفتاة الأفريقية لطالبات الجامعات، مهرجان الـcossfit لطلبة وطالبات الجامعات الأفريقية، مارثوان أفريقيا إبريل 2019.

وبالنسبة لمجال المؤتمرات، تتضمن الخطة، مؤتمر أطفال افريقيا 2063، مؤتمر ميثاق الشباب الافريقي، المؤتمر الأول للطب الرياضي ويعد الأول من نوعه، وفيما يتعلق بمجال الملتقيات هناك ملتقي رائدات الأعمال، ملتقي الشباب الأفريقي الأول لرواد الأعمال المجتمعية، ملتقي الشباب الأفريقي حول (المواطنة والتنمية)، ملتقي الشباب الافريقي تحت شعار "مبادرون"، الملتقي الرياضي الأول، منتدي شباب أفريقيا لحوض النيل تحت شعار "نيل واحد .. شعب واحد".

ولفت ممثلوا الوزارة، إلي استهداف وزارة الشباب ضمن خطتها عقد نموذج محاكاة للاتحاد الأفريقي "طلائع أفريقيا .. الأمل والمستقبل"، في ديمسبر 2019، بالإضافة إلي منصات إليكترونية مماثلة لمنتدي شباب العالم.

وتشمل البرامج - التي استعرضها ممثلوا الوزارة - المعسكر الأفريقي لرائدات الأعمال الأفريقيات في مجال تكنولوجيا المعلومات، والاحتفال بيوم الشباب الأفريقي، دورة مخصصة لمجابهة الضغوط النفسية للحكام ومدربي المنتخبات، وبرنامج الوعي الأفريقي "منحة هيكل للقيادة الإعلامية".

وعند استعراض ممثلوا الوزارة، تضمين الخطة برنامجاً لدمج اللاجئين الأفارقة وتدريبهم، اعتراض النائب طارق رضوان علي مسمي اللاجئين، بقوله: " لا يوجد علي أرض مصر لاجئ، إنما أشقاء، وهم إخواننا".