شكرا لقرائتكم خبر عن النائب شريف نادى يطالب وزير "التعليم" بإنشاء مفوضية عليا للتعليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى النائب شريف نادي عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار بدائرة ملوي بمحافظة المنيا، كل من الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية.

وقال نادي، فى تصريحات له، إن اللقاء الذى كان على هامش مشاركته بمنتدى أفريقيا 2018، تناول مناقشة إنشاء مفوضية عليا للتعليم كما جاء فى البرنامج الانتخابى لحزب المصريين الأحرار كوسيلة لإصلاح منظومة التعليم فى مصر فى ضوء اهتمام الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسى بالتركيز على تطوير التعليم لتأهيل المصريين وخلق جيل مثقف متعلم، وتصحيح مسار التعليم ووضع رؤى ثابتة بعيدا عن "شخصنة" الوزارات واختلاف السياسة التعليمية من وزير لآخر.

وأضاف، أن الوزيران أبدوا تأييدهم للفكرة، مؤكدين أنها مطبقة فى كثير من دول العالم المتقدم ولكن يجب ضبط الفكرة وصياغتها بحيث تشكل إضافة للمنظومة التعليمية ولا تشكل عبئا على المنظومة بزيادة الأجهزة داخل الوزارة.