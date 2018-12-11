شكرا لقرائتكم خبر عن وزير قطاع الأعمال يؤكد ضرورة الانفتاح على إفريقيا صناعيا ومد جسور التعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، أهمية الانفتاح على إفريقيا صناعيا، بتوسيع التعاون مع دول القارة الإفريقية وتصدير المنتجات المصرية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة جبالى المراغى، اليوم الثلاثاء، للاستماع لهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، بشأن خطط الوزارة فيما يتعلق بالتشغيل والتدريب وإعادة تشغيل الشركات المتعثرة والخاسرة وما يصدر عن الوزارة من بيانات، وكذلك توضيح أبعاد المشكلات والثغرات التي تواجه الوزارة للحفاظ على العمال أثناء اتخاذ هذه الإجراءات.

وقال وزير قطاع الأعمال: "إن هناك أهمية وضرورة لوجود ملاحة منتظمة بيننا وبين أفريقيا عشان نسوق لمنتجاتنا، التجارة البينية في إفريقيا من 10 إلي 12%، وهناك اتفاق مع وزير التجارة والصناعة خلال يناير المقبل، لازم نقعد مع رجال الأعمال المصريين المصدرين ونبحث كل هذه الأمور، وتكثيف التعاون، ويكون هناك تبادل تجاري وصناعي، وجسور بيننا وبين إفريقيا جنوبها وغربها وشرقها، وستزيد مكاسبنا".