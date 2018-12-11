ترند الموجز| طقس سيء الأربعاء..وفستان نيكول سابا يثير الجدل..وموعد مباراة ليفربول ونابولي وفرص صعود الريدز..وأحدث عروض كازيون ماركت

إعداد: ضياء السقا

نشر موقع "الموجز" خلال الساعات الماضية عدة أخبار وموضوعات في مختلف المجالات، نالت اهتمام القراء، وحققت تفاعلا كبيرا، وأصبحت "ترند" على السوشيال ميديا، وكان أهمها، شبورة وأمطار.. الأرصاد تحذر من طقس الأربعاء.. وتوجه نصائح عاجلة، وبعد أزمة "رانيا يوسف".. فستان "نيكول سابا" يثير غضب السوشيال ميديا، وموعد مباراة ليفربول ونابولي الحاسمة في دوري الأبطال.. والقناة الناقلة والمعلق.. والتشكيل والغيابات، وأضخم وأحدث عروض ديسمبر من "كازيون ماركت" بجميع الفروع.

وفيما يلي تفاصيل أخبار الترند:

شبورة وأمطار.. الأرصاد تحذر من طقس الأربعاء.. وتوجه نصائح عاجلة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس الأربعاء، سيكون معتدلا على السواحل الشمالية الغربية مائلا للدفء على باقى الأنحاء نهارا شديد البرودة ليلا.

وشهدت البلاد الإسبوع الماضي موجة من الطقس السيء والأمطار، مما أدى إلى توقف حركة الصيد والملاحة بعددٍ من الموانئ البحرية.

وأضافت الهيئة في بيان لها: "تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد والرياح أغلبها غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية، كما تنشط على البحر المتوسط مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك".

أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين مترين ونصف لـ3، والرياح السطحية جنوبية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وكانت هيئة الأرصاد قد كشفت عن تعرض البلاد لموجة جديدة من الطقس السيء، بداية من الثلاثاء، وحتى نهاية الإسبوع.

وقال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس الهيئة في تصريحات لقناة "dmc"، إن هناك فرص لسقوط الأمطار بدءا من الثلاثاء على أقصى السواحل الشمالية الغربية، وستزداد الأربعاء لتتقدم داخل المحافظات.

وأضاف عبدالعال أن الأمطار ستبدأ خفيفة الثلاثاء ثم تشتد تدريجيا، حتى نهاية الإسبوع، وستتراوح درجات الحرارة على القاهرة بين 19 لـ25 درجة.

نصائح من الأرصاد

وفي سياق متصل، نصحت الأرصاد المواطنين بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة والابتعاد عن الخريفية بسبب انخفاض درجات الحرارة.

كما ناشدت الهيئة، سائقي السيارات ضرورة توخي الحذر من الشبورة المائية صباحا على الطرق خاصة الطرق الرئيسية القريبة من المسطحات المائية والمناطق الزراعية.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء على بعض المحافظات والمدن:

القاهرة العظمى 21 والصغرى 16 درجة

الإسكندرية العظمى 20 والصغرى 12 درجة

مطروح العظمى 19 والصغرى 14 درجة

سوهاج العظمى 22 والصغرى 9 درجات

قنا العظمى 22 والصغرى 10 درجات

أسوان العظمى 23 والصغرى 10 درجات (رابط الخبر)

بعد أزمة "رانيا يوسف".. فستان "نيكول سابا" يثير غضب السوشيال ميديا (فيديو وصور)

بعد أيام من أزمة الفنانة رانيا يوسف بفستانها شبه العاري، في مهرجان القارة السينمائي، أثارت النجمة اللبنانية نيكول سابا الجدل أيضا بسبب ارتدائها فستان زفاف مرصع بالألماس، يقدر ثمنه بـ٢٠٠ مليون جنيه مصري، في ختام الديفليه العاشر لمصمم الأزياء العالمي هاني البحيري.

الفستان من تصميم هاني البحيري، فضي اللون، ومزين بالألماس بشكل كامل بداية من الصدر حتى آخر ذيله.

السعر الضخم للفستان أثار موجة من الغضب على السوشيال ميديا، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.

وانقسمت الأراء حول الفستان، فالبعض يرى أنه غالي الثمن بسبب جمال ودقة تصميمه، فضلا عن أنه مزين بالألماس، فيما يرى البعض الأخر أن مثل هذه الأشياء تستفز الشعب المصري، الذي يعاني من أزمة اقتصادية.

وكانت رانيا يوسف، قد أثارت عاصفة غضب على السوشيال ميديا، بظهورها بإطلالة جريئة، في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي.

وصدمت رانيا الجميع بإرتدائها فستان أسود اللون شفاف، شبهه البعض بالمايوه، مما عرضها لانتقادات حادة، قبل أن تعتذر عن ظهورها بهذا الشكل.

وقالت رانيا في تصريحات لبرنامج "الحكاية"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب على فضائية "Mbc مصر": "أنا بعتذر للشعب المصري على ظهوري بالشكل ده.. حقكم عليا.. ولم أقصد أن أثير كل هذا الجدل، وبطانة الفستان اتزحلقت ومأخدتش بالي".

وألقت الممثلة اللوم على أحد المصورين، والذي ظهر وهو يلتقط صورا لها من الخلف، وحملته سبب الضجة التي حدثت.

وأضافت يوسف أن المصور، تسلل خلفها ليلتقط الصورة، وكان الأجدر به أن ينبهها لوجود مشكلة في الفستان بدلا من تصويرها.

وتابعت: "نفسي أعرف مين اللى صورنى من ورا.. والأزمة كانت فى التصوير من الخلف، ولم يكن هناك مشكلة فى التصوير من الأمام".

ووجهت رانيا رسالة للمصور قائلة: "بدل ما تصورني استرني، وبعدين مكانك ده مش مكان المصورين".(رابط الخبر)

موعد مباراة ليفربول ونابولي الحاسمة في دوري الأبطال.. والقناة الناقلة والمعلق.. والتشكيل والغيابات

يستضيف ليفربول الإنجليزي، نابولي الإيطالي، في العاشرة مساء اليوم الثلاثاء، على استاد آنفيلد، في إطار منافسات الجولة السادسة، والأخيرة بدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ويلعب ليفربول، المحترف في صفوفه المصري محمد صلاح، في المجموعة الثالثة بجانب باريس سان جيرمان ونابولي الإيطالي، والنجم الأحمر الصربي.

وتعتبر المجموعة الثالثة أكثر المجموعات إثارة وكل الاحتمالات واردة فيها، إذ أمام باريس والليفر ونابولي فرص للتأهل، باستثناء النجم الأحمر الذي فقد الأمل في التأهل لدور الـ16، لكن فرصته في التحول للدوري الأوروبي لاتزال قائمة.

وتلقى ليفربول ، خسارة صادمة من باريس سان جيرمان بهدفين لهدف، على ملعب الأخير بحديقة الأمراء، في الجولة الخامسة.

وبعد خسارة ليفربول، تراجع للمركز الثالث في المجموعة الثالثة، برصيد 6 نقاط، فيما تصدر نابولي الترتيب بـ9 نقاط، يليه سان جيرمان بـ8 نقاط، وفي المركز الرابع يأتي النجم الأحمر الصربي بـ4 نقاط.

ووضع ليفربول نفسه في "حسبة برمة" وأصبحت نسبة خروجه من دور المجموعات كبيرة، خاصة أنه سيواجه نابولي ، "المنظم دفاعيا"، فيما سيلعب باريس ضد النجم الأحمر في مباراة سهلة للفريق الفرنسي.

فرص صعود ليفربول لدور الـ16في الحالات التالية:

1- فوز ليفربول علي نابولي بنتيجة 1-0، ففي هذه الحالة سيتم اللجوء لفارق الأهداف الذي سيرجح كفة الريدز.

2- في حالة تسجيل نابولي أي أهداف يجب على ليفربول الفوز بفارق هدفين.

ملحوظة: في الحالتين السابقتين يجب أن يفوز باريس علي النجم الأحمر.

3- في حال تعادل باريس سان جيرمان مع النجم الأحمر، يصعد ليفربول ويتصدر المجموعة إذا فاز على نابولي بأي نتيجة.

وبالنسبة لنابولي فإن التعادل أو حتى الخسارة بفارق هدف واحد بنتيجة أكبر من (1-0) ستؤهله، وذلك بعد اللجوء لقاعدة الهدف بهدفين خارج الأرض.

وكان ليفربول قد خسر نهائي دوري أبطال أوروبا، الموسم الماضي أمام ريال مديد الإسباني بنتيجة 3- 1.

وساهم صلاح بشكل كبير في وصول ليفربول إلى نهائي الأبطال، الموسم الماضي، بعدما قدم أداء قويا، ولكنه تعرض لإصابة قاسية خسر بعدها فريقه أمام ريال مدريد.

وسجل النجم المصري، 10 أهداف وصنع 4 أهداف في مشوار وصول ليفربول إلى نهائي النسخة الماضية.

أما في النسخة الحالية فقد سجل صلاح هدفين حتى الآن.

غيابات وتشكيل الليفر

ويعاني ليفربول من إصابة كل من تشامبرلين، وجوميز، وناثانيل كلاين ودومينيك سولانكي.

ومن المتوقع أن يبدأ يورجن كلوب المباراة بالتشكيل التالي:

الحارس: أليسون

الدفاع: آندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - لوفرين- ترينت أليكساندر آرنولد

الوسط: جيمس ميلنر - جورجينيو فينالدوم- كايتا

ماني- روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح

القناة الناقلة والمعلق

وسيذاع اللقاء حصريا على قناة "beIN SPORT 1 HD" الرياضية المشفرة، بتعليق: أحمد الطيب.

(رابط الخبر)

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