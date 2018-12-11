وزيرة فرنسية: اتفاق "بريكست" هو الوحيد الممكن

أعربت وزيرة الشؤون الأوروبية الفرنسية ناتالي لوازو عن "قلقها بشأن إرجاء التصويت في البرلمان البريطاني على اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي"، مشيرةً إلى "اننا بذلنا الكثير لمساعدة بريطاينا اتفاق الخروج الذي توصلنا إليه هو الاتفاق الوحيد الممكن".
ولفتت إلى "اننا قدمنا الكثير من التنازلات للتوصل لهذا الاتفاق"، موضحةً "اننا نأمل أن تصدق أغلبية من النواب البريطانيين على اتفاق الخروج، ولكن علينا أن نستعد لخروج بدون اتفاق ونحن نعد أنفسنا لذلك".
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