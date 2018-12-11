جاويش أوغلو: لم نحصل من السعودية على أي تعاون حول قضية خاشقجي وكشف ملابساتها

أكد وزير الخارجية التركي ​مولود جاويش أوغلو​ "أننا نتشاطر الأدلة مع جميع الجهات الدولية ومن ضمنها ​السعودية​ في مقتل الصحفي السعودي ​جمال خاشقجي​"، مشيراً إلى "اننا نناقش مع مسؤولين أممين موضوع تدويل التحقيق في الجريمة".

ولفت إلى ان "العالم بأجمعه يقدر الموقف الذي اتبعته ​تركيا​ إزاء جريمة اغتيال خاشقجي"، مشيراً إلى "أننا لم نحصل من السعودية على أي تعاون حول قضية خاشقجي وكشف ملابساتها"، متسائلا: "هل تخشى السعودية الكشف عن المسؤول الرفيع الذي يقف وراء هذه الجريمة؟".