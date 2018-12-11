جاويش أوغلو: لم نحصل من السعودية على أي تعاون حول قضية خاشقجي وكشف ملابساتها

أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو "أننا نتشاطر الأدلة مع جميع الجهات الدولية ومن ضمنها السعودية في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي"، مشيراً إلى "اننا نناقش مع مسؤولين أممين موضوع تدويل التحقيق في الجريمة".
ولفت إلى ان "العالم بأجمعه يقدر الموقف الذي اتبعته تركيا إزاء جريمة اغتيال خاشقجي"، مشيراً إلى "أننا لم نحصل من السعودية على أي تعاون حول قضية خاشقجي وكشف ملابساتها"، متسائلا: "هل تخشى السعودية الكشف عن المسؤول الرفيع الذي يقف وراء هذه الجريمة؟".
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