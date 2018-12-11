مسؤول روسي: موقف أميركا من خط أنابيب السيل الشمالي الثاني للغاز ابتزاز حقيقي

اعتبر رئيس لجنة الميزانية في ​مجلس الاتحاد الروسي​ سيرغي ريابوخين أن "موقف ​الولايات المتحدة​ من خط أنابيب السيل الشمالي الثاني للغاز، هو ابتزاز حقيقي"، مرجحا "عدم امتثال ​أوروبا​ لهذا الموقف الابتزازي"، مشيراً إلى أن "هذه حرب حقيقية، ابتزاز حقيقي. الأمريكيون يعرضون موادهم الخام وهي أغلى بنسبة 30 في المئة على الأقل من الموارد الروسية. وهذا الوضع الذي لا تستطيع فيه الولايات المتحدة تحمل أي منافسة مع ​روسيا​، يثير غضب ​واشنطن​ ويجبرها على التصرف من خلال أساليب مماثلة وهذا يجعل واشنطن غاضبة ويجبرها على التصرف بمثل هذه الطرق".

ولفت إلى أنه "تتوقع روسيا أن لا تخضع الدول الأوروبية لهذا الابتزاز. يفهم شركاؤنا الأوروبيون أنفسهم هذا الأمر بشكل جيد. بالنسبة لهم، فإن اتخاذ قرار بشراء ​الغاز​ الأميركي الغالي هو انتحار لجميع الدول الأوروبية، وستواصل روسيا توضيح موقفها لشركائها".