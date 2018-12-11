الدفاع الروسية تؤكد ضرورة استعادة سوريا لعضويتها في الجامعة العربية

لفت رئيس مركز الدفاع الوطني الروسي ميخائيل ميزينتسيف التابع ل​وزارة الدفاع​ الروسية، إلى أن "استعادة ​سوريا​ لعضويتها في ​الجامعة العربية​ سيساعد على التسوية السياسية للأزمة ويشجع ​اللاجئين​ على العودة"، مؤكداً "أهمية استعادة المواقع السورية في الساحة السياسية الخارجية، وخاصة عضويتها في الجامعة العربية".

وشدد على أن" ذلك سيعطي إشارة مقنعة للمجتمع الدولي حول عودة البلاد إلى ​الحياة​ السلمية وتعزيز عملية التسوية للأزمة، إضافة إلى تشجيع اللاجئين على اتخاذ قرار العودة إلى ديارهم"، طالباً من ممثلي وزارة الدفاع الاهتمام بهذه القضية".