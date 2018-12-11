الدفاع الروسية تؤكد ضرورة استعادة سوريا لعضويتها في الجامعة العربية

لفت رئيس مركز الدفاع الوطني الروسي ميخائيل ميزينتسيف التابع لوزارة الدفاع الروسية، إلى أن "استعادة سوريا لعضويتها في الجامعة العربية سيساعد على التسوية السياسية للأزمة ويشجع اللاجئين على العودة"، مؤكداً "أهمية استعادة المواقع السورية في الساحة السياسية الخارجية، وخاصة عضويتها في الجامعة العربية".
وشدد على أن" ذلك سيعطي إشارة مقنعة للمجتمع الدولي حول عودة البلاد إلى الحياة السلمية وتعزيز عملية التسوية للأزمة، إضافة إلى تشجيع اللاجئين على اتخاذ قرار العودة إلى ديارهم"، طالباً من ممثلي وزارة الدفاع الاهتمام بهذه القضية".
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