رودولف عبود: هناك معرقلين كثر للقانون 46

لفت نقيب المعلمين في ​المدارس الخاصة​ في ​لبنان​ ​​رودولف عبود​ في حديث تلفزيوني إلى أن "هناك معرقلين كثر للقانون 46 وهناك بيانات ستصدر الآن تتضمن رواتب الأساتذة وعلى كل أستاذ أن يوقع بجانب إسمه وهذه البيانات تذهب إلى مصلحة التعليم الخاص ولكن هناك ضغوطات على ​الاساتذة​ للتوقيع على راتب غير قانوني".

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