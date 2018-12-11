قائد القطاع الشرقي في "اليونيفل": الوضع الامني على الخط الازرق جيد جدا

زار قائد القطاع الشرقي في "​اليونيفل​" في ​الجنوب​ ال​لبنان​ي الجنرال أنطونيو روميرو لوسادا ​السراي الحكومي​ في النبطية بعد تعينه قائدا جديدا للقطاع حيث التقى محافظ النبطية القاضي ​محمود المولى​.

ورحب المولى بالجنرال لوسيدا، مطالباً اليونيفل بـ"مراقبة الخروقات اليومية لدولة لا تريد السلام وهي ​اسرائيل​ وهي ليست دولة انما كيانا غاصبا يسمى الكيان الصهيوني ولا وجود له باية زاوية انسانية في العالم"، مشددا على "العلاقة مع "اليونيفل" لا سيما في الشق المدني الذي يقومون به في نطاق انتشارهم وسوف نزوركم قريبا لنقدم لكم التهاني بعيدي ​الميلاد​ ورأس ​السنة​ والتي نتمنى ان تحمل الخير للبنان ولكم وانتم الاتون من دولكم لخدمة السلام ونقول لكم اننا شعب لبناني وجنوبي قدمنا الشهداء لاجل الحرية والسلام وطردنا العدو الصهيوني من ارضنا وقدمنا الشهداء الذين فرضوا احترام العالم لنا ولوطننا لكن اسرائيل لا حظ لها بالسلام وهي دولة تدعي السلام ولا تقوم الا على الاجرام وارتكاب الجرائم والمجازر كما ارتكبته في قانا و​النبطية الفوقا​ وغيرها".

من جهته، لفت لوسادا إلى انه "اول مرة يزور لبنان وهو سعيد لوجوده في النبطية ونحن سعداء للحفاظ على السلام وترسيخه وسنحافظ على عدم تجاوز الخط الازرق وعلاقتنا مع ​الجيش اللبناني​ ممتازة ومتميزة ونحن على استعداد لتلبية كل شيء تريدونه ونتمنى ان تزورنا ونقدم لكم دعوة خاصة لزيارتنا وتناول الغداء في مقرنا في سهل بلاط في ابل السقي ومحل سعادتنا ان تساهم مشاريعنا في منطقة انتشارنا بتسهيل مهمتنا وعملنا والشعب الجنوبي وانتم شعب مضياف".

وعم عملية درع ​الشمال​، أشار لوسادا إلى أن "وضعية عملنا السابقة لم تتغير ونقوم بالمراقبة الشديدة على الحدود لنتفادى اي خروق للحدود الموجودة ومهمتنا متواصلة"، مشيراً إلى أن "رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ ينتظر الاحداثيات من اليونيفل وليس لدينا معلومات كثيرة عن هذا الموضوع مهمتنا هي المراقبة وعندما تخرج معلومات عن وجودها او عدم وجودها، طبعا ستصل للروساء الثلاثة والمسؤولين في لبنان ، وسنعلم بها كاعضاء في "اليونيفل" ومبدئيا ليس لدينا علم بالموضوع".

وحول طبيعة الوضع الامني على الحدود الجنوبية، قال الجنرال لوسادا: "الوضع الامنية على الخط الازرق طيب وجيد جدا ومبدئيا لم نلاحظ اعمال عنف سوف تتصاعد ،أمنيا هناك هدوء والوضعية جيدة".