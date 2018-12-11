الدنا: لن اتخلى عن خيارات الشهيد رفيق الحريري وأنا تحت سقف الدولة والقانون

اصدر مسؤول العلاقات العامة في ​تيار المستقبل​ في ​بيروت​ طارق الدنا، بيانا، "تعليقا على ما ورد في احدى ​المواقع الالكترونية​ اليوم، بعنوان "مهدد وهاب بالقتل.. المعلومات الكاملة!"، نفى فيه أن يكون لديه مجموعة مسلحة .

وأكد الدنا أن كل ما ورد في المقال من معلومات هو غير دقيق، مؤكدا ان "لن أتخلى عن خيارات الشهيد ​رفيق الحريري​ و​سعد الحريري​ وأنا تحت سقف الدولة والقانون، ويعرف الجميع، وأولهم القيادات العليا وأهالي منطقة ​طريق الجديدة​، أن ليس لدي أي مجموعة أديرها، وأذكر أن آل الدنا من البيوت البيروتية السياسية العريقة في المدينة.لذا اقتضى التوضيح.

وطلب البيان من الموقع المذكور أن يتوخى الدقة في نشر المعلومات، "لأن هكذا أخبار ملفقة تعرض حياة الدنا للخطر".