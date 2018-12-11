جمعية "من حقّي الحياة" قدمت دفعة ثانية من الادوات الطبية والمساعدات الغذائية لمستوصف فتري الخيري

قدمت جمعية "من حقّي ​الحياة​" دفعة ثانية من الادوات الطبية والمساعدات الغذائية لمستوصف فتري الخيري، تسلمها رئيس البلدية الأستاذ نزيه ضوّ من رئيس الجمعية ​الخوري طوني الخوري​.

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