توقيف 6 سوريين في الوزاني وجديدة مرجعيون لانتهاء صلاحية اقاماتهم

أوقفت دورية تابعة ل​مخابرات الجيش​ - مكتب مرجعيون، في بلدة ​الوزاني​ خمس سوريين وهم:

-ج. ح.(38عاما)، م.ع.(51 عاما)،ع. ع.(56 عاما)،م. ش. (52 عاما)، بجرم إقامات منتهية الصلاحية ومن دون حيازتهم على تصاريح من مخابرات الجيش والسوري إ. ع.(50 عاما) بجرم الدخول خلسة، وتم سوقهم الى المكتب المذكور لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة في حقهم.

كما أوقفت في ​جديدة مرجعيون​ السوري ع. ز.(24 عاما)، بجرم الدخول خلسة الى ​لبنان​، وسلم الى ​الشرطة العسكرية​ في ثكنة مرجعيون.