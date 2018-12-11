لجنة التربية ناقشت اقتراح القانون الرامي لتسوية أوضاع اللبنانيين الذين باشروا دراساتهم الجامعية قبل حيازتهم للثانوية

تابعت ​لجنة التربية​ درس اقتراح القانون الرامي لتسوية أوضاع اللبنانيين الذين باشروا دراساتهم الجامعية قبل حيازتهم للثانوية، كما تابعت دراس اقتراح القانون الرامي إلى التعليم المستمر الالزامي للمرضات والممرضين.

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