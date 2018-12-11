محكمة المطبوعات أرجأت جلسة مارسيل غانم الى 26 شباط المقبل

أرجأ رئيس ​محكمة المطبوعات​ في ​جبل لبنان​ القاضي ايلي الحلو قرر إرجاء جلسة محاكمة الاعلامي ​مارسيل غانم​ الى 26 شباط المقبل للبت بالدفوع الشكلية التي قدمها الاستاذ جان فغالي.

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