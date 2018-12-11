قوى الأمن تحذر المواطنين من رسالة نصية احتيالية تهدف الى السحب من رصيدهم

أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة انه من خلال المتابعة، رصد مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية في وحدة الشرطة القضائية، رسالة نصيّة يتلقّاها المواطنون عبر هواتفهم الخلوية، توهمهم بأنه تم اختيارهم للفوز بمسابقة "الحلم" من "MBC" للعام 2018 بإحدى الجوائز التالية :- الجائزة الأولى:( 1.000.000$) مليون د. أ.- الجائزة الثانية:(500,000$) خمسمائة ألف د. أ.- الجائزة الثالثة: سيارة:(Chevrolet 2018)وطلبت منهم الاتصال على مجموعة أرقام هاتفية لتأكيد الجائزة وإعطاء معلومات خاصة، وهي التالية:/ 00881821210643/ / 00881821210644/ /0079047298864// 0079047298865/ وعند الاتصال على هذه الأرقام – ومصدرها أفريقيا- يتم السحب بطريقة الاحتيال من رصيد المتّصل.
وطلبت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي من المواطنين الكرام، التنبّه والحذر، وعدم الانجرار خلف هذه الرسائل النصيّة، كي لا يكونوا عرضةً لعميات احتيالية.
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