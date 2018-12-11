قوى الأمن تحذر المواطنين من رسالة نصية احتيالية تهدف الى السحب من رصيدهم

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الامن الداخلي​ ـ شعبة العلاقات العامة انه من خلال المتابعة، رصد ​مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية​ وحماية ​الملكية الفكرية​ في وحدة ​الشرطة القضائية​، رسالة نصيّة يتلقّاها المواطنون عبر هواتفهم الخلوية، توهمهم بأنه تم اختيارهم للفوز بمسابقة "الحلم" من "MBC" للعام 2018 بإحدى الجوائز التالية :- الجائزة الأولى:( 1.000.000$) مليون د. أ.- الجائزة الثانية:(500,000$) خمسمائة ألف د. أ.- الجائزة الثالثة: سيارة:(Chevrolet 2018)وطلبت منهم الاتصال على مجموعة أرقام هاتفية لتأكيد الجائزة وإعطاء معلومات خاصة، وهي التالية:/ 00881821210643/ / 00881821210644/ /0079047298864// 0079047298865/ وعند الاتصال على هذه الأرقام – ومصدرها أفريقيا- يتم السحب بطريقة الاحتيال من رصيد المتّصل.

وطلبت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي من المواطنين الكرام، التنبّه والحذر، وعدم الانجرار خلف هذه الرسائل النصيّة، كي لا يكونوا عرضةً لعميات احتيالية.