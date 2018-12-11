رئيس النمسا: مستعدون لدعم لبنان بمسار السلام والتنمية السلمية

لفت رئيس جمهورية ​النمسا​ ألكسندر فان دير بيلين في مؤتمر صحفي مشترك مع ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ إلى أنه "يسرني ان أحل ضيفا في ​لبنان​ ويسرني ان تكون هذه الزيارة في حين ان النمسا تترأس مجلس ​الاتحاد الأوروبي​، نجحتم في رفع تحد مهم بالرغم من التحديات المحيطة بكم".

وأعرب عن تقديره لـ"الوضع السياسي و​الاقتصاد​ي وأثر هذا على الوضع في لبنان"، مؤكداً "اننا ندعم مبادرة ​الامم المتحدة​ في ​سوريا​"، مشدداً على "تقدير كيفية استقبال اللبنانيين للنازحين السوريين ويبيّن العبء الذي يرزح لبنان تحت نتيجة ​الأزمة السورية​".

واشار إلى أن "النمسا من الدول الأوروبية التي حصلت على أكبر عدد من طلبنات اللجوء لكن طلبات اللجوء في لبنان لا تقارن أبدا مع عدد طلبات اللجوء في النمسا وسنعقد اليوم منتدى اقتصاديا بعد الظهر ولدي في وفدي رجال أعمال نمساويين و​الاكثرية​ يمثلون الاقتصاد النمساوي".

وأضاف: "العلاقات الاقتصادية بيننا جيدة لكن يمكننا ان نحسنها ونطورها وأتمنى للمنتدى الاقتصادي ان يعطي هذا الزخم المطلوب لتعزيز العلاقات الاقتصادية"، مشيراً إلى "أنني أتمنى للبنان السلام والتنمية السلمية ومتأثرون بما حققتموه في السنين العشرة الماضية ونحن على استعداد لدعم لبنان في هذا المسار".