ريسيتال ميلادي لكاريتاس الاقليم الجنوبي وخريجي جامعة القديس يوسف في صيدا

أحيت جوقة ​جامعة القديس يوسف​ ريسيتال ميلادي بقيادة المايسترو ياسمينا صبّاح، في كاتدرائية مار الياس للموارنة في صيدا لمناسبة الأعياد المجيدة، برعاية وحضور مطراني صيدا للموارنة ​مارون العمار​ والروم الكاثوليك ايلي حداد، اقامه "اقليم صيدا و​الزهراني​ والنبطية " في رابطة كاريتاس ​لبنان​ وجمعية خريجي جامعة القديس يوسف- مركز لبنان الجنوبي، واستهلت الأمسية بكلمة ترحيب من النائب الأسقفي العام في مطرانية صيدا المارونية المونسنيور مارون كيوان ، ثم تحدث ​المطران مارون العمار​ فقال انه" لقاء العائلة ونحن نحب ان تكون العائلة مجتمعة بكل اطيافها وهذه الشهر في بداية الزمن المبارك زمن الميلاد الذي هو رمز وزمن العائلة المباركة والمقدسة التي يجب ان نشدد اكثر هذه الايام على اهمية التربية والعودة الى العائلة، داعياً الله أن يحفظ عائلاتنا ويدخل الفرح الى قلوب عائلاتنا في هذه المنطقة وفي الوطن حتى تبقى عائلاتنا مقدسة مكرسة لخدمة الوطن وخدمة بعضنا البعض".

بعد ذلك قدمت جوقة الجامعة اليسوعية بقيادة المايسترو ياسمينا صبّاح ترانيم من التقاسيم الكنسية الأربعة عشر للمؤلف الموسيقي النمساوي الشهير جوزيف هايدن ، واناشيد واغنيات من اجواء ​عيد الميلاد​ المجيد والاحتفال بحلول ​العام الجديد​ .