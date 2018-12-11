سفير بريطانيا: الجيش يبقى المدافع الشرعي الوحيد عن لبنان

أشار السفير البريطاني في لبنان ​كريس رامبلنغ​ بعد اجتماعه مع قائد ​الجيش اللبناني​ ​العماد جوزيف عون​ لمناقشة التقدم في مشروع امن الحدود اللبنانية - السورية إلى انه "شرفني لقاء قائد الجيش العماد جوزيف عون ومناقشة التقدم في مشروع الحدود البرية. خصصت ​المملكة المتحدة​ أكثر من 69 مليون ​جنيه إسترليني​ لهذا المشروع في السنوات الأخيرة، إلى جانب مساهمات كبيرة من ​الولايات المتحدة​ والمانحين الدوليين الآخرين. كما أننا فخورون أنه بحلول اذار 2019، سيتم تدريب أكثر من 11000 جندي، وهذا يمثل أكثر من ثلث القوة المقاتلة للجيش اللبناني. لقد تطور الجيش اللبناني خلال السنوات العشر الماضية ليصبح جيشًا محترماً ومهنيا قادرا على مواجهة التهديدات داخليا وعلى حدوده. يبقى الجيش اللبناني المدافع الشرعي الوحيد عن لبنان في منطقة مضطربة من العالم. ستبقى المملكة المتحدة شريكا قويا للبنان وهو يواجه التحديات المقبلة في استقراره وأمنه وازدهاره".