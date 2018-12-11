الحاج حسن: اقتراح قانون الاعلام الجديد يعطي المجلس الوطني للاعلام صلاحيات تقريرية

أوضح رئيس ​لجنة الاعلام والاتصالات​ وزير الصناعة في حكومة تصريف الاعمال ​حسين الحاج حسن​ أن "صلاحية ​المجلس الوطني للاعلام​ اليوم هي صلاحيات استشارية للحكومة وفي اقتراح ​قانون الاعلام​ الجديد الذي يناقش يعطي مجلس الوطني للاعلام صلاحيات تقريرية"، مشيراً إلى أن "النقص هو بالقانون الحالي ليصبح المجلس ذات فوة تقريرة وعندها يقرر تطبق القرارات".

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