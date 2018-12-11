كارلوس غصن يطعن بقرار تجديد حبسه

اكدت ​محكمة​ في ​طوكيو​ ان الرئيس السابق لشركة نيسان موتورز ​كارلوس غصن​ طعن بقرار المحكمة تجديد حبسه بعد ظهور مزاعم جديدة عن ارتكابه مخالفات مالية. ولم يتسن الاتصال بموتوناري أوتسورو محامي غصن للتعليق.

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