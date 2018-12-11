بسام حمود بحث مع مدير مخابرات الجيش بالجنوب التهديدات الاسرائيلية

زار رئيس المكتب السياسي للجماعة الاسلامية في ​لبنان​ ​بسام حمود​، مدير فرع ​مخابرات الجيش اللبناني​ في ​الجنوب​ العميد فوزي حمادي في مكتبه في ثكنة زغيب في صيدا يرافقه عضو المجلس البلدي حسن الشماس وعضو اللجنة السياسية محمد الزعتري حيث جرى خلال اللقاء الحديث عن الاوضاع الأمنية في صيدا والجنوب لا سيما بعد ​التهديدات الاسرائيلية​ بالاعتداء على لبنان والمترافقة مع تحركات استفزازية يواجهها الجيش بكل حزم واصرار وندّية رغم كل محاولات التهويل.

واكد حمود ان "​الجماعة الاسلامية​ كما كل اللبنانيين ستكون خلف الجيش والى جانبه في الدفاع عن لبنان في وجه أي عدوان صهيوني محتمل، رغم قناعتنا ان العدو لن يجرؤ على ذلك في المدى المنظور لاعتبارات عديدة، إلا ان ذلك لا يعني الاطمئنان له لانه عدو بنى سياسته على أساس العدوان والاحتلال والغدر والتوسع".