النشرة: الجيش الاسرائيلي يستحدث نقطة حفر جديدة ببئر شعيب عند الخط الأزرق

أفاد مراسل "​النشرة​" في ​النبطية​ بأن "​الجيش الاسرائيلي​ يستعين بالروبوتات للبحث عن أنفاق مزعومة للمقاومة عند الترقيمات الحدودية مقابل ​بلدة كفركلا​ عند ​الحدود اللبنانية الاسرائيلية​"، مشيراً إلى أنه "يستحدث نقطة حفر جديدة في منطقة بئر شعيب عند ​الخط الأزرق​ في خراج بلدة ​بليدا​ ​جنوب لبنان​".

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