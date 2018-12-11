بلدية صيدا ترفع شجرة الميلاد في ساحة إيليا

مع إقتراب حلول عيد الميلاد المجيد، قامت فرق بلدية صيدا برفع الشجرة الميلادية في ساحة إيليا مزدانة بزينة خاصة ومميزة أضفت على المكان رونقا وجمالية.
وواصلت البلدية تحضيراتها من أجل إستقبال الأعياد المجيدة ورأس السنة الميلادية، حيث تشهد المدينة توافدا من المواطنين من صيدا والجوار.
رئيس البلدية المهندس محمد السعودي أمل بأن تحمل الأعياد المجيدة بشائر الخير للجميع، وأن تكون السنة القادمة سنة واعدة مليئة بالعمل والعطاء.
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