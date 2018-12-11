بلدية صيدا ترفع شجرة الميلاد في ساحة إيليا

مع إقتراب حلول ​عيد الميلاد​ المجيد، قامت فرق ​بلدية صيدا​ برفع الشجرة الميلادية في ساحة إيليا مزدانة بزينة خاصة ومميزة أضفت على المكان رونقا وجمالية.

وواصلت البلدية تحضيراتها من أجل إستقبال الأعياد المجيدة ورأس ​السنة​ الميلادية، حيث تشهد المدينة توافدا من المواطنين من صيدا والجوار.

رئيس البلدية المهندس ​محمد السعودي​ أمل بأن تحمل الأعياد المجيدة بشائر الخير للجميع، وأن تكون السنة القادمة سنة واعدة مليئة بالعمل والعطاء.