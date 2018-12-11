"السر حَلَق ذهب".. كشف غموض العثور على جثة طفلة داخل جوال في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج – عمار عبدالواحد:

كشفت مباحث سوهاج، اليوم الثلاثاء، غموض العثور على جثة طفلة مقتولة داخل جوال بلاستيك خلف منزلها بناحية قرية نجوع الصوامعة غرب دائرة مركز طهطا، شمالي المحافظة، إذ تبين أن وراء ارتكاب الجريمة طالب ضمن أقاربها لسرقة قرطها الذهبي.

كان مأمور مركز شرطة طهطا، تلقى بلاغاً من "أحمد. ش" يقيم بناحية نجوع الصوامعة دائرة المركز بتغيب نجلته الطفلة "رزان" البالغة عاملين وعدم تلقيه أي اتصالات هاتفية بطلب فدية ولا يتهم أحد بالتسبب في ذلك.

تبين من تحريات وحدة مباحث مركز طهطا أن وراء ارتكاب الجريمة "محمود. ج" 17 سنة، طالب، "أحد أقارب المجني عليها"، لسرقة قرطها الذهبي، وأنه تخلص من الطفلة بقتلها ووضعها في جوال بلاستيك وإلقائها خلف منزل والدها خشية افتضاح أمره.

حُرر عن ذلك المحضر اللازم، تولت النيابة العامة التحقيقات.

