خلل يُعرّض مستخدمي "أوبر" لمعاملات لم يقوموا بها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عاصم الأنصاري:

مئات المستخدمين عبروا عن استيائهم من خللٍ أصاب تطبيق "أوبر" من خلال حساباتهم على "تويتر".

ووفق ما ذكر موقع "cnet"، فإن خللا أصاب التطبيق، مساء الاثنين، في الولايات المتحدة، وقام بإضافة معاملات مالية عليهم لمواصلات لم يقوموا بها.

فيما أفادت بعض شكاوى العملاء في نفس الوقت عن مواجهتهم مشاكل أثناء استخدامهم خدمة توصيل الطعام أيضًا "Uber Eats" .

ولم تعقب "أوبر" على هذا الأمر إلا بتغريدة، عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، تعتذر فيها عن العطل، وتفيد بعمل فريقها على حل هذه المشكلة.

ولم تبدِ الشركة أي تفاصيل حول إذا ما كان فعلاً قد تعرض التطبيق للاختراق، أم أن المشكلة فنية تعود لعيب تقني نتيجة تطوير أو إصلاح تجريه على تطبيقها.