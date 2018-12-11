بالصور.. محافظ جنوب سيناء يهنئ رئيس دير سانت كاترين بعيد القديسة كاترينا

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – أية السيد:

أجرى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، زيارة إلى دير سانت كاترين وقدم التهنئة للأنبا ديمتري داميانوس رئيس أساقفة سيناء للروم الأرثوذكس ورئيس الدير، بمناسبة احتفال الدير بعيد القديسة كاترينا.

وقدم محافظ جنوب سيناء التهنئة لرئيس الدير، مؤكدا أنه حريص على حضور الاحتفال كل عام لتقديم التهنئة والمساعدات للدير ولكن انشغاله بمؤتمر إفريقيا 2018 منعه عن حضور الاحتفال.

وأوضح المحافظ، أن هدية المحافظة للدير هذا العام بلغت قيمتها 30 ألف جنيه وتتضمن سلعا غذائية إضافة إلى إهداء دير السبع بنات سلع غذائية بلغت قيمتها 6 آلاف جنيه.

تقدم الأنبا ديمتري داميانوس رئيس دير سانت كاترين بالشكر للمحافظ والجهاز التنفيذي بالمحافظة على اهتمامهم الدائم بالدير وحرصهم على تلبية كافة مطالب الدير، مؤكدا أن جميع العاملين بالدير ينعمون بالأمن والأمان وسط مواطني مدينة سانت كاترين.

جدير بالذكر أن الاحتفال بعيد القديسة كاترينا يوافق يوم 8 ديسمبر من كل عام وهو يوم استشهادها والذي يعتبره المسيحيون يوم مولدها ويستقبل الدير في هذا اليوم المئات من الزائرين من مختلف الجنسيات.