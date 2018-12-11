ياماها موتور تعلن عن رؤية طويلة الأمد وخطة إدارة متوسطة الأمد

إيواتا، اليابان -الثلاثاء 11 ديسمبر 2018 [ ايتوس واير ]

(بزنيس واير): أعلنت اليوم شركة "ياماها موتور" المحدودة (المدرجة في بورصة طوكيو تحت الرمز: TOKYO:7272) عن صياغة رؤيتها طويلة الأمد وصولاً إلى عام 2030، إضافةً إلى خطة إدارة متوسطة الأمد لفترة ثلاثة أعوام تبدأ في 2019.

وفي إطار هذه الرؤية طويلة الأمد، أطلقت "ياماها موتور" شعار "فنونٌ للإمكانات البشرية"، وأعدّت استراتيجيةً للنمو وصولاً إلى عام 2030. واستناداً إلى التنوّع المتزايد في القيم البشرية والبيئات المحيطة بالمجتمعات، ستقوم الشركة بتنفيذ استراتيجية النمو الخاصة بها إضافةً إلى تعزيز حلولٍ للقضايا الاجتماعية استناداً إلى قيمها التاريخية في الوقت ذاته.

وفي ظلّ الحفاظ على قوة الإيرادات من الأعمال القائمة، ستخصص خطة الإدارة متوسطة الأمد الموارد لمجالات النمو الاستراتيجي مثل الأعمال الجديدة والعمل لتحقيق صافي مبيعات موحدة تبلغ 2 تريليون ين ياباني ودخل تشغيلي يبلغ 180 مليار ين ياباني.

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