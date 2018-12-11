معرض سيتي سكيب جدة ينطلق عام 2019

جدة، المملكة العربية السعودية-الثلاثاء 11 ديسمبر 2018 [ ايتوس واير ]

تتطلع "إنفورما للمعارض- السعودية"، أحد الفروع الإقليمية التي افتتحت مؤخّراً والتابعة لـ"إنفورما للمعارض"، إلى المساهمة في تطوير القطاع غير النفطي في المملكة العربية السعودية عبر إطلاق فعاليات مرتقبة عام 2019. ويأتي توسع الشركة هذا العام إلى المملكة العربية السعودية في وقت محوري تستعد فيه البلاد لأهداف "رؤية المملكة العربية السعودية 2030"، وهي خُطّةٌ تهدف إلى تحقيق التنوع الاقتصادي لبدء حقبة ما بعد النفط.

ويسعى فرع "إنفورما للمعارض" في المملكة العربية السعودية إلى تقديم فعاليات عالمية المستوى في المملكة خلال العام المقبل، إضافة إلى إرساء حضورٍ مؤثرٍ في قطاع المعارض عبر تنظيم قائمة من الفعاليات الإقليمية والعالمية. وتشمل قائمة الفعاليات المزمع إطلاقها عام 2019، النسخة الثامنة من معرض "سيتي سكيب جدة العقاري" الذي يُتوقع أن يصبح أكبر معرض عقاري في جدة، وينعقد في الفترة ما بين 5 و7 أبريل في مركز جدة للمنتديات والفعاليات.

وسيجمع "سيتي سكيب جدة"، الذي يُعدّ جزءاً من حافظة معارض "سيتي سكيب"، أهم شركات التطوير العقاري المحلية والدولية لاستعراض أحدث الفرص العقارية وكشف النقاب عن مئات المشاريع الجديدة في مجال العقارات أمام المستثمرين ومُشتري المنازل الذين يُمثلون أكثر من 50 في المائة من زوار المعرض. وتتوقع الجهات المنظمة مشاركة أكثر من 40 جهة عارضة وأكثر من 8 آلاف زائر في هذه الفعالية خلال العام المقبل.

وتجدر الإشارة إلى أن حالةً من التفاؤل تسود أوساط المستثمرين فيما يتعلّق بسوق العقارات في أعقاب "رؤية المملكة العربية السعودية 2030" التي تهدف إلى تحقيق التنوع في الاقتصاد بعيداً عن قطاع النفط. ومن المتوقع أن تسهم الإصلاحات التي أجريت في إطار "رؤية المملكة العربية السعودية 2030" في خلق بيئة استثمارية جذابة، خاصةً في القطاع العقاري الذي يُتوقع أن يضاعف مساهماته في الاقتصاد على امتداد هذه الفترة وصولاً إلى عام 2030.

وفي هذا السياق، قال مهند يمان، مدير معرض "سيتي سكيب جدة": "نعتبر المملكة العربية السعودية سوقاً حيوياً لاستراتيجية النمو العالمي المتبعة في ’إنفورما‘، ونعمل على تقديم العديد من الفعاليات العالمية في البلاد. وقد شهدنا، على مدى الأعوام القليلة الماضية، قيام المملكة العربية السعودية بخطوات هامة لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتنفيذ العديد من مبادرات التجديد الحضري، والاستثمار في البنية التحتية، وهي عوامل من شأنها أن تُحوّل البلاد، دون أدنى شك، إلى قوة لتوليد الاستثمارات العالمية. وبصفتنا روّاداً في هذا المجال، نؤمن أنه يمكننا من خلال فعاليّاتنا تعزيز الاستثمارات وإيجاد نقطة التقاء للقادة الإقليميين والدوليين الذين يُمكنهم المساهمة في ’رؤية المملكة العربية السعودية 2030‘".

ويتطلع فرع "إنفورما للمعارض"، الذي يتخذ من الرياض مقراً له، إلى ابتكار المزيد من الفعاليات واسعة النطاق المخطط لها في مختلف القطاعات خلال عام 2019. وفي شهر أكتوبر، أطلق الفرع رسمياً النسخة الأولى من معرض "الشرق الأوسط للكهرباء السعودية".

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