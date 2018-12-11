رئيس الاتحاد الأوروبي يدعو لعقد اجتماع استثنائي لمناقشة تطورات "بريكست"

وكالات:

دعا رئيس الاتحاد الأوروبي دونالد توسك إلى عقد اجتماع استثنائي على مستوى الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد دون بريطانيا يوم الخميس المقبل في بروكسل؛ لمناقشة إمكانية التعامل مع التطورات الأخيرة في ملف خروج بريطانيا من الاتحاد "بريكست".

وقال توسك -في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (اّكي) الإيطالية- إنه "بالنسبة لنا لن نعيد التفاوض حول الاتفاق بما في ذلك مسألة شبكة الأمان الخاصة بأيرلندا

لكننا جاهزون لمناقشة كيفية تسهيل التصويت البريطاني"، مؤكدا أن الوقت بدأ ينفذ وأن على الأوروبيين مناقشة التحضيرات لسيناريو خروج بريطانيا من الاتحاد بدون اتفاق.ومن المقرر أن يلتقي زعماء الدول الأعضاء الـ27 على هامش القمة الأوروبية الرسمية يومي الخميس والجمعة المقبلين، حيث أُعيد إقحام قضية بريكست بعد فشل ماي انتزاع موافقة من برلمان بلادها على الصفقة التيتوافقت عليها مع بروكسل يوم 25 الشهر الماضي بعد أشهر من المفاوضات.وفي سياق متصل كانت محكمة العدل الأوروبية قد أصدرت قرارا أمس الاثنين يقول إن لبريطانيا وحدها الحق بالعودة عن قرار الخروج من الاتحاد دون الحاجة لمشورة الأوروبيين وهو ما لم يرق للساسة في بروكسل بالطبع.جاء ذلك بناء على رغبة توسك في الرد على قيام رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بتأجيل التصويت على اتفاق الانسحاب والإعلان السياسي داخل برلمان بلادها الذي كان من المقرر إجراؤه اليوم وكذلك حديثها عن نيتها التوجه مجددا إلى بروكسل للتشاور مع الشركاء الأوروبيين.