مسئول سوداني: ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ الرئاسية السودانية لعام 2020 ستقام ﻓﻲ ﻣﻮﻋﺪﻫﺎ

القيادي ﺑﺤﺰﺏ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ في السودان ﻧﺎﻓﻊ ﻋﻠﻲ

وكالات:

أكد القيادي ﺑﺤﺰﺏ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ في السودان ﻧﺎﻓﻊ ﻋﻠﻲ، أﻥ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ الرئاسية السودانية المزمع إجراؤها في 2020 ستقام ﻓﻲ ﻣﻮﻋﺪﻫﺎ، ﻭﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻱ ﺍﺗﺠﺎﻩ ﺃﻭ ﺣﺪﻳﺚ ﻓﻲ ﺃي ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﻟﺘﺄﺟﻴﻠﻬﺎ، وفقًا لوكالة انباء سبوتنيك.

ﻭشدد نافع، ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺎ ﻳﺪﻋﻮ ﺃﻭ ﻳﺆﺩﻱ ﻟﺘﺄﺟﻴﻞ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ.

وﻓﻲ ﺳﻴﺎﻕ ﺁﺧﺮ، ﺭﺣﺐ ﻧﺎﻓﻊ ﺑﺎﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﺮﻱ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ، مؤكدا ﻧﺄﻣﻞ ﺃﻥ ﺗﻔﻀﻲ ﺇﻟﻰ ﺳﻼﻡ ﺩﺍﺋﻢ ﻳﻌﻢ ﻛﺎﻓﺔ أﺭﺟﺎء

ﺍﻟﺒﻼﺩ.

وأعلنت الحكومة السودانية، السبت 8 ديسمبر الماضي، تأكيدها الالتزام بالاتفاق الموقع مع حركتي العدل والمساواة بقيادة جبريل وتحرير السودان بقيادة منى أركو في برلين.

وبحسب وكالة الأنباء السوداينة، يعتبر اتفاق برلين تمهيدا لاستئناف المفاوضات تحت الوساطة والإشراف القطري بالدوحة، والتي هي المكان الوحيد الذي تجرى فيه المفاوضات وعلى أساس وثيقة الدوحة.