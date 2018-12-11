منسق الأمم المتحدة للإغاثة: ربع مليون يمني يواجهون مستويات كارثية من الجوع

وكالات:

حذرت الأمم المتحدة من أن نحو ربع مليون يمني يواجهون المستوى الكارثي للأمن الغذائي وهي المرحلة الخامسة والأخيرة لتصنيف الأمن الغذائي المتكامل الذي تضعه المنظمة الدولية، وفقًا لوكالة انباء الشرق الأوسط.

وقال مارك لوكوك منسق الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء : إن هناك

ربع مليون شخص في اليمن يواجهون المرحلة الخامسة أي المستوى الكارثي حيث لا توجد درجة أعلى من ذلك في التصنيف المتكامل للأمن الغذائي، مشيرا إلى أن عدد المشمولين بهذه الدرجة في اليمن يزيد عشرات المرات عن أيمكان آخر في العالم.

ودعا لوكوك إلى وقف فوري لإطلاق النار وتوفير التمويل المنتظم للعمليات الإنسانية ووضع تدابير عاجلة ومستمرة لاستقرار الاقتصاد والتعافي وإعادة البناء والعمل لتحقيق السلام.

من جهة اخري كشف لوكوك أن الأمم المتحدة تحتاج إلى خمسة مليارات دولار لتدبير المساعدات الإنسانية لقرابة 20 مليون يمني العام المقبل مشددا على أهمية إنقاذ الاقتصاد اليمني الذي بات على حافة الهاوية.