استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي غرب الخليل

استشهد شاب فلسطينى برصاص الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الثلاثاء، إثر تعرضه لإطلاق النار أثناء قيادته سيارته فى بلدة إذنا غرب الخليل جنوب الضفة الغربية، بدعوى عدم انصياعه لأوامر جنود الاحتلال بالتوقف ومحاولته دهسهم، وفقًا لوكالة انباء الشرقالأوسط.
وأعلن مدير المستشفى الأهلى الدكتور يوسف التكرورى استشهاد عمر حسن العواودة (27 عامًا) من بلدة إذنا، بعد أن وصل إلى المستشفى مصابا بجروح خطيرة، جراء تعرضه لإطلاق النار
وكانت طواقم الهلال الأحمر الفلسطينى نقلت الشاب العواودة إلى المستشفى وهو مصاب بالرصاص فى الظهر.
بدورها ادعت قوات الاحتلال أن جنودها أطلقوا النار على سيارة فلسطينية رفض سائقها التوقف للفحص، مدعية أنه عرض حياة الجنود للخطر ما دفعهم لإطلاق النار صوب السيارة وإصابة سائقها بجروح.
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