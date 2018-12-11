المبعوث الأمريكي الخاص لأفغانستان يبحث في أوزبكستان سبل إحياء جهود السلام

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أعلنت وزارة الخارجية الأوزباكية أن المبعوث الأمريكي الخاص للمصالحة في أفغانستان، السفير زلماي خليل زاد اجتمع بوزير الخارجية الأوزباكي عبد العزيز كاميلوف لبحث الجهود الجارية المتعلقة بالسلام في أفغانستان، وفقًا لوكالة انباء الشرقالأوسط.
وأوضحت الوزارة اليوم الثلاثاء أن الجانبين اتفقا علي ضرورة التسوية السلمية في أفغانستان، كما أكدا أهمية مؤتمر طشقند بشأن أفغانستان الذي عقد في مارس
كما بحث خليل زاد وكاميلوف الجوانب العملية لتنفيذ مشاريع البنية التحتية الكبري والمرافق الاجتماعية والاقتصادية الأخري في أفغانستان.
وأشار بيان الوزارة إلي أن مديرة شئون جنوب ووسط آسيا في مجلس الأمن الوطني الأمريكي ليزا كورتيس، حضرت الاجتماع.
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