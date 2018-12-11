آخر صورة للفقيد “ميرغني صالح” وماذا كان يردد في إجتماعاته

حصلت “أخبار الخليج 365” على آخر صورة للفقيد الشيخ “ميرغني صالح” والي ولاية القضارف، الذي قضى نحبه مع عدد من مرافقيه صباح الأحد في حادث تحطم مروحية بمنطقة “القلابات” شرقي السودان، خلال جولتهم على بعض محليات الولاية الحدودية.

وظهر “صالح” في الصورة وهو يرتدي “بدلة سفاري” يخطو آخر خطوات حياته في جوف الطائرة المنكوبة.

وبحسب إفادة مقربون للفقيد، فقد كان “صالح” يردد في معظم إجتماعاته ولقاءاته بالقضارف بأنه ضيفاً على هذه الولاية، ويود أن يترك بصمته في خدمة أهلها، فقد كانت فعلاً آخر محطاته في هذه الفانية التي غادرها ليلقى ربه راضياً مرضيا.

ومن تصاريف القدر أن يكون “صالح” الوالي الثاني للولاية الشمالية الذي يقضي نحبه في حادثٍ أليم، ليلحق بخلفه الأستاذ فتحي خليل، الذي توفي نتيجة حادث سير فاجع قبل ست سنوات.

وتقلد “صالح” رئاسة الجهاز التشريعي بالولاية الشمالية في دورتين ثم تقلد منصب الوالي من العام 2005 -2008م، وعُرف بالهدوء والورع والرزانة والانضباط والنزاهة ودماثة الخلق وقوة الشخصية والانحياز للضعفاء والدفاع عن الحقوق العامة، وقد تميز بإطلالة وقورة تضفى عليه هيبة وإحترام.

أبومهند العيسابي

الخرطوم (أخبار الخليج 365)