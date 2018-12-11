المهدي يدعو أنصاره لاستقباله بطريقة حضارية

دعا رئيس حزب الأمة القومي ، رئيس نداء السودان ، الصادق المهدي ، أنصار حزبه أن يستقبلوه حين عودته في التاسع عشر من الشهر الجاري بطريقة حضارية خالية من العنف والتخريب ، مشيراً إلى أنهم يمكنهم التعبير بقوة عن عن رفض المظالم وبناء وحدة الوطن في فجر جديد .

وكشف المهدي في رسالته الإسبوعية عن ما أسماه بناء تحالف جامع لقوى المركز والهامش سيكون له ثمار يانعة في إدارة التنوع الثقافي والجهوي في المستقبل .

وقال أن النظام بسياساته المشوهة أفرز واقعاً مظلماً ، مضيفاً أن البلاد تحتضر ، داعياً الوطنيين تحويل ذلك الاختصار إلى مخاض لفجر جديد .

وقال المهدي ، أن القضايا التي سيحرصون على مناقشتها في الحوار بأديس أبابا هي تهيئة المناخ للحوار الجامع وكفالة الحريات العامة والحوكمة القومية التي لا تعزل أحد ويأسس السلام العادل وباستحقاقات الدستور والانتخابات النزيهة ، وقطع بأن الاتفاق حول هذه القضايا هو الطريق الوحيد لتوحيد الكلمة والخلاص من أجل بناء الوطن وهو الطريق الوحيد للحل الاقتصادي والقبول الدولي ، مشيراً بحسب صحيفة الأخبار إلى أنه حال توافرت الجدية والواقعية فأن أطراف الحوار الجامع هي التي تنفق على أجندته مستهدية بخارطة الطريق ، ما يمكن من إبرام اتفاق حول الحكم والسلام والدستور .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)