تبرئة زوجين من تهمة إنجاب (4) أطفال بطريقة غير شرعية

برأت محكمة بلدية الأزهري الجنائية جنوب الخرطوم، أمس (الاثنين) رجل وسيدة من تهمة الزنا وإنجاب أربعة أطفال دون رباط شرعي.

وأعلن قاضي المحكمة هشام عبد الله الأمين براءة الزوجين بعد الاستماع إلى أقوال الشهود وإبرازهما لوثيقة زواج شرعية أمام المحكمة في جلسة سابقة.

وقال الشاهد عند مثوله أمام المحكمة حسب صحيفة السوداني إن المتهم تزوج بالمتهمة قبيل سنوات وأنجبا أطفالهما بعد الزواج الشرعي، وأكد أن الشاكي وهو زوجها السابق كان على علم بهذا الزواج وأنه من وجد لهما منزلهما الحالي.

وبحسب الاتهام فإن الشرطة كانت قد أوقفت المتهمين بعد تلقيها بلاغاً من الشاكي يفيد بإقامة زوجته داخل منزل مع رجل غريب وإنجابها منه أطفالاً دون تطليقها.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)