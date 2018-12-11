رجل يحتال على نواب وأعيان في الأردن زاعمًا مساعدة جرحى غزة

الخليج 365 | فريق التحرير

كشفت النائب الأردنية هدى العتوم، قيام "محتالٍ" بجمع الأموال لخمس سنوات من نوابٍ ومسؤولين في الأردن، بزعم أنه يُقدمها دعمًا للمحتاجين وجرحى العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة، وفق ما نشر موقع "سواليف" الإخباري الأردني، الإثنين.

وأفاد الموقع -نقلاً عن النائب العتوم- بأن "المحتال" اتصل بالنائب العتوم زاعمًا أنه رئيس هيئة إغاثة غزة، ومحاضر في جامعة القدس المفتوحة، ورئيس اتحاد طلبة غزة، وأبلغها أنه يجمع التبرعات لشراء كراسي متحركة لعدد من المصابين في غزة الذي بترت أطرافهم نتيجة الاعتداءات التي ينفذها جيش الاحتلال.

وبيّنت العتوم، أنها من خلال محرك البحث "جوجل" عن اسم الشخص المعني، لكنها لم تجد له ذكرًا، فقررت أن تكتشف بنفسها مدى صدقه، فطلبت منه الحضور إلى مكتبها، وعند حضوره أخبرها بأسماء من جمع التبرعات منهم من النواب والأعيان وأصحاب رؤوس الأموال، فاتصلت بالأشخاص المذكورين الذين أكدوا لها أنهم بالفعل قدموا الدعم من خلاله لخمس سنوات، إلا أنهم جميعًا أكدوا أنهم لم يشاهدوه في أي فعالية عامة، أو أي فعالية تخص الجمعيات والجامعات والمؤسسات التي يدعي العمل لصالحها.

وأوضحت أنها طلبت من الرجل هويته الشخصية ودفتر الوصولات والختم للتأكد قبل التبرع، فوجدت أن دفتر الوصولات مكتوب "بطريقة عشوائية وغير منظمة خلافًا لما اعتادت الجمعيات الخيرية القيام به"، فعادت إلى البحث عن اسم الرجل مرة أخرى خلال وجوده عندها، ووصلت إلى تعميم منشور من قبل "أشخاص موثوقين" في غزة يُحذر من التعامل معه، فسلّمته إلى الأمن.

وأشارت العتوم إلى أن التحقيقات أظهرت وجود "مبلغ مالي خيالي" بحوزة "المحتال"، وأن هناك عدة قضايا نصب مرفوعة ضده سابقًا.