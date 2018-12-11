كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "سونا" تعلن موعد الانتخابات الرئاسية السودانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف قيادي ﺑﺤﺰﺏ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ حقيقة الأخبار المتداولة بشأن تأجيل الانتخابات الرئاسية السودانية، والمزمع إجراؤها في 2020. وبحسب موقع أخبار السودان، قال القيادي ﺑﺤﺰﺏ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ، ﺩ. ﻧﺎﻓﻊ ﻋﻠﻲ: "ﺇﻥ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ستقام ﻓﻲ ﻣﻮﻋﺪﻫﺎ، ﻭﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻱ ﺍﺗﺠﺎﻩ ﺃﻭ ﺣﺪﻳﺚ ﻓﻲ ﺃﻳﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﻟﺘﺄﺟﻴﻠﻬﺎ. ﻭشدد نافع، ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺎ ﻳﺪﻋﻮ ﺃﻭ ﻳﺆﺩﻱ ﻟﺘﺄﺟﻴﻞ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ. وﻓﻲ ﺳﻴﺎﻕ ﺁﺧﺮ، ﺭﺣﺐ ﻧﺎﻓﻊ ﺑﺎﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﺮﻱ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ — ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ، مؤكدا ﻧﺄﻣﻞ ﺃﻥ ﺗﻔﻀﻲ ﺇﻟﻰ ﺳﻼﻡ ﺩﺍﺋﻢ ﻳﻌﻢ ﻛﺎﻓﺔ أﺭﺟﺎء ﺍﻟﺒﻼﺩ. وأعلنت الحكومة السودانية، السبت 8 ديسمبر، تأكيدها الالتزام بالاتفاق الموقع مع حركتي العدل والمساواة بقيادة جبريل وتحرير السودان بقيادة منى أركو في برلين. وبحسب وكالة الأنباء السوداينة "سونا"، يعتبر اتفاق برلين تمهيدا لاستئناف المفاوضات تحت الوساطة والإشراف القطري بالدوحة، والتي هي المكان الوحيد الذي تجرى فيه المفاوضات وعلى أساس وثيقة الدوحة.

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