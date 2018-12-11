كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليبيا.. داعش يقتل 6 أسرهم في أكتوبر جنوب سرت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا أن مسلحين تابعين لتنظيم داعش قتلوا ستة أشخاص بعد أسرهم خلال قتال ببلدة صغيرة في أكتوبر الماضي. وأدانت الأمم المتحدة الهجوم في بيان أمس الاثنين ووصفته "بالبغيض للغاية"، دون الخوض في تفاصيل. وكان داعش أسر الستة في 28 أكتوبر خلال هجوم على بلدة الفقهاء الواقعة جنوب مدينة سرت الساحلية، وكانت معقلا سابقا للتنظيم. وسلّط الهجوم الضوء على الاضطرابات في المنطقة، حيث ينشط تنظيم داعش وجماعات مسلحة أخرى، بعضها جاء من تشاد المجاورة ويعمد مسلحوها إلى سرقة مواطنين على الطرق السريعة، ومهاجمة دوريات أمنية تابعة للجيش الوطني الليبي.

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