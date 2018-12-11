كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسالة من إثيوبيا إلى السودان بعد تحطم طائرة على الحدود بين الدولتين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصلت إلى السودان رسالة من إثيوبيا، وذلك عقب تحطم طائرة على الحدود بين الدولتين.

وأعرب رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، عن خالص تعازيه في وفاة "والي ولاية القضارف ميرغني صالح، وخمسة من مرافقيه إثر تحطم طائرة كانت تقلهم إلى منطقة القلابات الحدودية مع إثيوبيا، يوم الأحد"، حسب شبكة الشروق السودانية.

وتلقى نائب الرئيس السوداني، بكري حسن صالح، اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء إثيوبيا، عبر خلاله "أصالة عن نفسه وإنابة عن شعب بلاده عن تعازيه في استشهاد والي ولاية القضارف وعدد من الوفد المرافق".

وأكد نائب الرئيس خلال الاتصال الهاتفي، شكره وتقديره لرئيس الوزراء الإثيوبي في مواساته للشعب السوداني في فقده الجلل.

وأدى سقوط طائرة سودانية، الأحد الماضي، لمقتل عدد من المسؤولين السودانيين في ولاية القضارف بشرق السودان.

ووفقا لشبكة "الشروق" السودانية، فقد "سقطت طائرة تقل والي القضارف ميرغني صالح وعددا من المسؤولين، اليوم الأحد، كانت في طريقها لإحدى محليات القلابات في زيارة تفقدية للمحلية في إطار الجولات الراتبة التي يقوم بها والي الولاية على المحليات".