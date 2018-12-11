كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المفوضية الأوروبية: سندرس "بعناية" انعكاسات وعود ماكرون على الميزانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت المفوضيّة الأوروبية، أنّها ستدرس بعناية كيف ستنعكس على الميزانية الفرنسية الوعود التي أطلقها الرئيس إيمانويل ماكرون مساء أمس الإثنين، لامتصاص غضب "السترات الصفراء".

وقال مفوض شؤون اليورو نائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس في ستراسبورغ حيث يعقد البرلمان الأوروبي جلسة عامة: "نتابع الإجراءات الجديدة المحتملة المعلنة، لكن لا يمكننا التعليق عليها قبل إعلانها بطريقة صحيحة وبالتفصيل".

ولطالما كان موقف المفوضية الأوروبية واحداً في هذا الصدد: أي إنفاق من خارج الميزانية الوطنية يجب تمويله من وفر أو تقشف.

وأعلن ماكرون مساء أمس الإثنين إجراءات لتعزيز القدرة الشرائية للفرنسيين في محاولة لحل الأزمة التي نتجت عن احتجاجات "السترات الصفراء".

ووعد بإجراءات تصب في خانة تعزيز القدرة الشرائية وتقضي برفع الحد الأدنى للأجور 100 يورو اعتباراً من 2019، دون أن تحمل أرباب العمل أي كلفة إضافية، وإلغاء الضرائب على ساعات العمل الإضافية اعتباراً من 2019 وإلغاء الزيادات الضريبية على معاشات التقاعد للذين يتقاضون أقل من ألفي يورو شهرياً.

وستكلّف هذه التدابير الخزينة العامة الفرنسية، مليارات اليوروهات.