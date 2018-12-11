كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمريكا تحتجز 170 شخصا حاولوا استعادة أطفالهم من مركز احتجاز مهاجرين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقت سلطات الهجرة الأمريكية، القبض على 170 شخصًا بحثوا عن أطفال مهاجرين في مرك احتجاز حكومي في الفترة بين أوائل يوليو ونهاية نوفمبر، وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة يوم الإثنين.

ووفقاً لوكالة رويترز، قال نشطاء إن الإجراء سيثنى العائلات التى تنوى الاقتاب من الـ14000 طفلا المحتجزين.

وقال المتحدث باسم دائرة الهجرة والجمارك، ماثيو بورك، إنه من بين المعتقلين، تم تصنيف 61 منهم كمجرمين، و109 ارتكبوا انتهاكات لقانون الهجرة.