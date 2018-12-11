كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رابطة الصناعة الألمانية تحذر الشركات من عملية "بريكست" دون اتفاق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت رابطة الصناعة الألمانية، اليوم الثلاثاء إنّ تأجيل تصويت البرلمان البريطاني على صفقة الخروج من الاتحاد الأوروبى "بريكست" زاد من الغموض بالنسبة للشركات.

وأضافت أن الشركات يجب أن تستمر في الاستعداد لعملية البريكست بدون اتفاق، مشيراً إلى أنه ينبغي على المفوضية الأوروبية تقديم خطط الطوارئ الخاصة بها في أقرب وقت ممكن، وأن تتضمن أحكاما أحادية الجانب لتجنب العواقب الفوضوية، مثل الحركة الجوية.

وقال يواكيم لانج، الرئيس التنفيذي لرابطة الصناعة الألمانية "التعاون الأوثق بين بروكسل ولندن ضروري للغاية للاقتصاد، وأن أي شيء آخر سيخلق صعوبات كبيرة لعشرات الآلاف من الشركات ومئات الآلاف من الموظفين على جانبي القناة".