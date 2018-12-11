قبل أمسية وداعية بـ “دونور”..مدرب الإسماعيلي يتحدث عن الرجاء وخطته بالقمة العربية

وجه يوسف فييرا، مدرب فريق الإسماعيلي المصري، تهنئته لخصمه الرجاء الرياضي عقب التتويج بكأس الكنفدرالية الإفريقية القدم قبل أسبوعين من كينشاسا، وأمام فيتا كلوب الكونغولي.
فييرا الذي عقد ندوة صحفية قبل ملاقاة الرجاء، وعد جماهيري الإسماعيلي بالعودة بالتأهل لدور الثمانية بمسابقة البطولة العربية للأندية أمام النسور الخضر، اليوم الثلاثاء، باعتبار المباراة الأخيرة له قبل مغادرة المجموعة لأسباب صحية.
المتحدث ذاته، شدد بأن فريقه مستعد لجميع السيناريوهات أمام الرجاء الرياضي بملعب محمد الخامس، إذ تم تخصيص وقت من الحصة التدريبية الأخيرة للإسماعيلي لركلات الجزاء، في حال تم الاحتكام إليها، علماً أن لقاء الذهاب الذي جمع الطرفين انتهى على إيقاع تعادل سلبي.
في المقابل، ممثل الكرة الوطنية الرجاء الرياضي، اختتم تدريباتهم بمعنويات عالية، بعد أن نجحت الإدارة، في احتواء الأزمة التي نشبت بين مدرب الفريق، الإسباني خوان كارلوس غاريدو، ومساعده يوسف السفري، وأدى إلى غيابه الأخير عن دكة بدلاء الفريق وتداريبه في المباراة الأخيرة.
يٌشار، إلى أن الجماهي رالرجاوية سيكون لها موعد مع فريقها مجددا بـ “دونور”، انطلاقاً من الساعة الثامنة مساءً، في مباراة عربية بارزة بحثاً عن بطاقة التأهل لدور الثمانية، في أول ظهور لرفاق حدراف بمدينة الدارالبيضاء، بعد اللقب القاري.
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