ضربة أخرى لـ”للبوليساريو”.. الاتحاد الأوربي يصادق على الاتفاقية التجارية مع المغرب من دون استثناء الأقاليم الجنوبية

ضربة أخرى موجعة، وجهها البرلمان الأوربي إلى جبهة البوليساريو الانفصالية، بعد مصادقته، يوم أمس الاثنين، على الاتفاق الفلاحي بين دوّل الاتحاد، والمغرب من دون استثناء الأقاليم الجنوبية للمملكة.

وصادقت لجنة التجارة الدولية في البرلمان الأوربي، بتصويت الأغلبية الساحقة على الاتفاق الفلاحي بين المغرب، والاتحاد الأوربي، من دون استثناء لأي جزء من المغرب من هذا الاتفاق.

وتعتبر نتيجة هذا التصويت في لجنة التجارة الدولية في البرلمان الأوربي، التي تبت في القضايا الجوهرية، آخر مرحلة على مستوى اللجان المتخصصة للبرلمان الأوربي، قبل المصادقة النهائية، خلال الجلسة العامة، التي ستعقد في يناير المقبل.

ويهدف الاتفاق، الذي تم تبنيه، أمس، على مستوى لجنة التجارة الدولية في البرلمان الأوربي، مع بروتوكول تطبيقه، إلى توسيع الأفضليات التجارية لتشمل المنتجات الفلاحية، ومنتجات الصيد البحري المتأتية من الأقاليم الجنوبية للمملكة.

وجاء هذا التصويت الحاسم في مرحلة لتعزيز موقف المغرب، الذي شارك في مائدة مستديرة، الأسبوع الماضي، بدعوة من الأمم المتحدة، للتفاوض حول قضية الصحراء المغربية.

وبالإضافة إلى ذلك، عكس الاتفاق بين المغرب، والاتحاد الأوربي، أن موقف المجموعات السياسية في البرلمان الأوربي، يأتي في اعقاب التطورات الايجابية الأخيرة، التي تمثلت في تعزيز الطرفين للأمن القانوني لاتفاقياتهما التجارية.